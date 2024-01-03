Фото: depositphotos/erik3804

Западные страны могут перестать поддерживать Украину из-за успехов российской армии. Таким мнением поделился обозреватель издания Telegraph Роберт Кларк.

По его словам, на сегодняшний день Киев находится в гораздо более мрачном положении, чем год назад. Так, некоторые западные политики начинают сигнализировать о недостатке терпения и об отсутствии военной помощи для Украины.

Кларк заявил, что пока экономики западных стран пытаются восстановиться после пандемии и энергетического кризиса, Россия, наоборот, превосходит по производству Евросоюз и Украину.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что потери Вооруженных сил Украины достигают около 500 тысяч солдат. По его словам, это доказала просьба Минобороны Украины о дополнительном пополнении рядов ВСУ.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что в мире поменялось восприятие кризиса на Украине, его первопричин и перспектив решения. Дипломат подчеркнул, что все очевиднее в мире становится неприглядная роль Запада в раскручивании конфликта, а также его двуличие, цинизм и избирательная слепота.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения