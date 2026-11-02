Врач Баранов: нормальный уровень сахара в крови составляет 3,3-6 ммоль/л

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Нормальным уровнем глюкозы в крови натощак у здорового человека считается показатель от 3,3 до 6 ммоль на литр. Об этом РИА Новости рассказал член Российской ассоциации эндокринологов, диетолог Павел Баранов.

По словам специалиста, значения ниже 3,3 ммоль на литр указывают на гипогликемию, а показатели выше 6 ммоль на литр – на гипергликемию. При этом единичное отклонение от референсных границ еще не означает, что у человека есть заболевание.

На концентрацию глюкозы могут влиять разные обстоятельства. Среди них – физическая активность, употребление углеводов и эмоциональное напряжение. Например, во время испуга или раздражения организм вырабатывает адреналин и кортизол, которые способствуют повышению уровня сахара.

Баранов подчеркнул, что для получения достоверного результата важно правильно подготовиться к анализу. Кровь необходимо сдавать строго натощак, а перед процедурой следует избегать волнения и не употреблять пищу.

Врач также рекомендовал отказаться от любых напитков, кроме обычной воды. Если человек соблюдал все правила подготовки, но результат оказался выше нормы, анализ стоит повторить. Это поможет исключить лабораторную погрешность или ошибку.

Особенно внимательно следить за уровнем глюкозы следует людям, у которых близкие родственники страдают сахарным диабетом второго типа. По словам специалиста, предрасположенность к этому заболеванию, как правило, передается по наследству.

Ранее сообщалось, что в России создали препарат "Дипиарон" в капсулах для лечения диабета второго типа, метаболического синдрома и ожирения. Лекарство действует по новому механизму: препарат связывается с рецептором GPR119 и запускает выработку собственных гормонов в кишечнике, которые помогают регулировать уровень сахара в крови.