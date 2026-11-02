Приложение МЧС России подверглось кибератаке

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Мобильное приложение министерства по чрезвычайным ситуациям России подверглось массированной кибератаке. Об этом сообщили в ведомстве.

Ночью 2 ноября ложные сообщения одновременно появились в каналах министерства и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приложении ведомства и аккаунтах региональных оперативных штабов.

"В настоящее время ведутся работы по устранению уязвимости мобильного приложения и восстановлению его нормального функционирования", – сообщили в МЧС.

Ранее, в сентябре, во время выборов в Государственную думу хакеры предприняли неудачную попытку атаковать информационные ресурсы российской избирательной системы. Центральная избирательная комиссия предотвратила попытку дискредитировать государственную автоматизированную систему "Выборы" и систему дистанционного электронного голосования.