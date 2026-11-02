В Раде назвали блефом слова Зеленского о встрече с Путиным

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Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал блефом заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться с Владимиром Путиным. Свою позицию политик изложил в телеграм-канале, комментируя предложение украинского лидера провести переговоры в Турции.

Ранее Зеленский в интервью CNN Türk заявил, что рассчитывает на помощь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в организации встречи с Путиным.

"Зеленский в который раз блефует – умоляет о встрече с Путиным", – написал Дмитрук.

При этом депутат заявил, что для проведения таких переговоров Украине потребуется легитимный представитель. В качестве возможных мест встречи он назвал Москву или Минск.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленский должен приехать в Москву, если действительно хочет встретиться с российским президентом. Он также отметил, что позиция украинского лидера по нанесению ударов по территории России не способствует подготовке возможной встречи.