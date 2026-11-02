В МЧС сообщили о штатной работе системы оповещения населения после кибератаки

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Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в России работает в штатном режиме. Кибератака на мобильное приложение МЧС не повлияла на ее функционирование, сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве подчеркнули, что взлом приложения не затронул работу системы оповещения.

"Система оповещения населения Российской Федерации функционирует в штатном режиме. Взлом мобильного приложения не оказал и не может оказывать влияния на работу системы оповещения населения", – говорится в сообщении.

Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке ночью 2 ноября. Ложные сообщения одновременно появились в приложении ведомства, его официальных каналах, ресурсах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и аккаунтах региональных оперативных штабов.