Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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02 ноября, 06:00

Общество

Похолодание до 7 градусов ожидается в Москве 2 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в понедельник, 2 ноября, существенных осадков не ожидается. Похолодает, небо будет затягивать облаками, однако в течение дня возможны прояснения, следует из прогноза Гидрометцентра.

Дневная температура составит от 5 до 7 градусов. После захода солнца воздух остынет. Ночью термометры покажут до минус 1 градуса.

Ветер будет слабым. Атмосферное давление, по данным синоптиков, установится на отметке 758 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье днем ожидается от 3 до 8 градусов, а в ночные часы местами похолодает до минус 4 градусов.

Тем временем минувший октябрь в Москве занял второе место по теплу за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя температура месяца составила 9,1 градуса.

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