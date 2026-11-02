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02 ноября, 05:50

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Зоолог Кречмар: массового появления гибридов белых и бурых медведей не будет

Зоолог оценил вероятность появления опасных гибридов белых и бурых медведей

Фото: depositphotos/kyslynskyy

Массовое появление гибридов бурого и белого медведей в природе маловероятно. За последние 30 лет зафиксировали лишь два подобных случая, поэтому оснований ожидать распространения таких животных нет, сообщил ТАСС зоолог, кандидат биологических наук Михаил Кречмар.

По словам специалиста, брачный период у этих видов частично совпадает. У белых медведей он приходится на март и апрель, а у бурых – на май и июнь. Такое временное наложение иногда приводит к появлению гибридного потомства.

Один из подобных случаев произошел в 2006 году на Северо-Западных территориях Канады. Охотники застрелили необычного белого медведя с бурыми отметинами на шерсти и нетипичной формой морды. Проведенный анализ ДНК подтвердил, что животное было гибридом белого медведя и гризли.

Позднее в том же регионе обнаружили еще одного гибрида. Он появился от скрещивания медведицы-гибрида первого поколения с самцом гризли.

При этом Кречмар считает, что говорить о возможном массовом появлении гибридов не приходится. По его словам, редкие случаи скрещивания не дают оснований ожидать, что такие медведи станут распространенным явлением.

Ранее сообщалось, что на курильском острове Кунашир могли появиться гибриды белых и бурых медведей. Сейчас в заказнике "Курильский" обитают около 100 бурых медведей. Среди них встречаются особи с серебристым окрасом и признаками, характерными для полярных медведей. По одной из версий, белые медведи могли добраться до острова по льду и скреститься с местными бурыми медведями.

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