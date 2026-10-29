Врач Чернышова объяснила, как не спутать сильную головную боль с признаком инсульта

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября. Какие неочевидные признаки сигнализируют об опасном состоянии и как его предотвратить, разбиралась Москва 24.

"Золотой час"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

У инсульта есть довольно нетипичные проявления, о которых мало кто подозревает, объяснила в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

Например, одним из таких является обморок прямо во сне: состояние, при котором человек долго спит и не реагирует, когда-то кто-то пытается его разбудить. Еще одним скрытым признаком считается возникновение "громоподобной" боли, достигающая максимума за секунды. Она часто описывается как самая сильная в жизни, ее нередко путают с мигренью, рассказала эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Основное отличие состояний заключается даже в самых минимальных изменениях сценария привычного приступа: локализации, появлении непривычных ощущений или ее непереносимой интенсивности.

Также о проблеме может говорить повторяющаяся рвота, не связанная с приемом пищи: ее еще называют "мозговой". В сочетании с головной болью, мушками в глазах или слабостью в конечностях такой сигнал способен указывать на инсульт или субарахноидальное кровоизлияние, предостерегла Чернышова.

При этом она напомнила более распространенные предвестники катастрофы. Например, внезапная потеря сознания и затруднение речи.

"Нужно срочно вызывать скорую: специалисты проводят дополнительную экспресс-диагностику – просят улыбнуться или показать зубы. Такие действия помогают выявить еще один признак проблемы – кривую улыбку", – сказала Чернышова.

В целом термин "инсульт" объединяет несколько заболеваний, связанных с нарушением структуры и функции головного или спинного мозга, уточнила специалист. Существует два основных вида, первый из которых – ишемический, или инфаркт мозга. Он возникает, если тромб, часто в сочетании с холестериновой бляшкой, перекрывает просвет артерии, питающей участок органа. В итоге образуется зона обескровливания – ишемия, когда мозговые клетки погибают без кислорода.





Надежда Чернышова врач-терапевт Для таких инсультов важно понятие "золотой час" – время, когда человека вовремя доставляют в стационар, чтобы растворить или удалить тромб. Клетки сохраняют жизнеспособность до 6 часов, и лучше всего оказать помощь в первые 2 часа. Если за этот период удалить тромб, кровоснабжение возобновляется, клетки могут восстановиться полностью или с минимальными потерями.

Второй вид – геморрагический инсульт, или кровоизлияние в мозг, что происходит при разрыве сосуда. Такая патология тяжелее и хуже по прогнозу, с высокой летальностью и тяжелыми последствиями, отметила врач.

Описываемое состояние связано с тем, что в участке коры, где нарушилось кровоснабжение и пострадали клетки, "выпадает" соответствующая функция. К примеру, при поражении центра речи она нарушается, при поражении двигательных нейронов возникает паралич или парез, как правило, половины тела, предупредила терапевт.

Своевременная диагностика

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Существуют факторы риска, которые можно разделить на две группы, отметил в разговоре с Москвой 24 невролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Рустем Гайфутдинов.

Первая – это неконтролируемые, к ним неизменно относится возраст. У женщин опасность возникает с наступлением климакса, когда уровень эстрогенов, защищающих организм, значительно снижается. У мужчин – с постепенной утратой тестостерона примерно с 35–40 лет, подчеркнул врач.

"Различие в том, что у женщин функция обрывается быстро и одномоментно, в течение года. У мужчин тестостерон снижается постепенно, поэтому они более уязвимы к данной патологии", – рассказал специалист.





Рустем Гайфутдинов невролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Среди факторов риска есть и наследственность – наличие аналогичных заболеваний или состояний, приведших к ним. Например, артериальной гипертензии, сахарного диабета или их осложнений, среди которых инсульты или инфаркты миокарда. Встречаются и редкие причины молодого инсульта: воспаление сосудистой стенки, заболевания крови, гемофилия, лейкозы у детей.

Существуют и модифицируемые факторы. К ним относится малоподвижный образ жизни, чрезмерное потребление пищи, неправильное питание, избыток животных жиров и гиперкалорийная еда.

"Мозг становится очень чувствителен к изменениям метаболизма, что в свою очередь вызывает и усугубляет метаболический синдром. Это сочетание повышенного сахара, общего холестерина и артериального давления", – рассказал эксперт.

В основном для пациентов выделяют три симптома инсульта, хотя они охватывают не весь спектр острой сосудистой патологии: асимметрия лица, опускание руки при вытягивании перед собой и нарушение речи. Однако все не так просто, обратил внимание Гайфутдинов.

"В частности, при инсульте в передней мозговой артерии двигательные нарушения не затрагивают лицо и руку, а больше сказываются на нижних конечностях – слабеет нога. Инсульт в задней мозговой артерии вообще не затрагивает двигательные функции, а вызывает гемианопсию, то есть потерю половины зрения. Человек может не замечать этого дефекта, невольно натыкаясь на предметы там, где поле зрения выпало", – предостерег эксперт.



Инсульт в стволе головного мозга затрагивает уже черепные ядра: движение глазных яблок, лицевую симметрию, глотание и голос. В таком случае возникает острое двоение, острая потеря четкости произношения – дизартрия, нарушение глотания и асимметрия лица.





Рустем Гайфутдинов невролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории В лечении инсульта очень важна мультидисциплинарность. Такие пациенты, как правило, становятся обездвиженными, и если оставить их без активных действий, пытаясь лечить только капельницами, этого будет крайне недостаточно. Требуется интенсивная реабилитация: пациента нужно двигать, поворачивать, не давать залеживаться. Тогда не возникнет пролежней, пневмонии, урологической инфекции и тромбоэмболии.

Если пострадавший не может двигаться сам, используются вертикализаторы. Кроме того, обученные инструкторы ЛФК как можно раньше начинают разрабатывать пострадавшие конечности.

Предупрежден – значит вооружен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Профилактика инсульта является приоритетной задачей. Если есть показания, важна строгая приверженность назначенной терапии, подчеркнул Рустем Гайфутдинов.

"В частности, препараты для коррекции артериального давления и уровня сахара необходимо принимать на постоянной основе, а не эпизодически. Отсутствие симптомов или нормальные показатели в моменте не являются поводом для пропуска приема. Прерывание курса приводит к резким скачкам показателей и повышает вероятность сосудистой катастрофы", – указал врач.

Кроме того, важен контроль артериального давления, особенно у пожилых, отметила Надежда Чернышова. Также необходимо сдавать анализы и проходить диспансеризацию. Следует следить и за цифрами холестерина: хотя бы раз в год сдавать общий и биохимический анализ крови.





Надежда Чернышова врач-терапевт При необходимости специалист назначит более глубокое исследование – триглицериды и коэффициент атерогенности. Еще возможно УЗИ сосудов шеи, чтобы проверить наличие бляшек, частично перекрывающих просвет артерий.

Чтобы отдалить инсульт, важны умеренные физические нагрузки, положительно влияющие на состав крови и кровоток. Необходимы хотя бы 150 минут ходьбы на улице в неделю – то есть, например, по полчаса в будни. Это улучшает снабжение мозга кислородом и кровоток в сосудах, отметила Чернышова.

Кроме того, стоит обратить внимание на питание, в котором должны преобладать натуральные продукты. Важно употреблять меньше колбас, копченостей и полуфабрикатов и сосредоточиться на простых, самостоятельно приготовленных блюдах и зелени. Рекомендуется средиземноморская диета, богатая веществами, положительно влияющими на сосуды, заключила врач.

