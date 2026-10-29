Врач Чернышова объяснила, как не спутать сильную головную боль с признаком инсульта

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября. Какие неочевидные признаки сигнализируют об опасном состоянии и как его предотвратить, разбиралась Москва 24.
"Золотой час"
У инсульта есть довольно нетипичные проявления, о которых мало кто подозревает, объяснила в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.
Например, одним из таких является обморок прямо во сне: состояние, при котором человек долго спит и не реагирует, когда-то кто-то пытается его разбудить. Еще одним скрытым признаком считается возникновение "громоподобной" боли, достигающая максимума за секунды. Она часто описывается как самая сильная в жизни, ее нередко путают с мигренью, рассказала эксперт.
Также о проблеме может говорить повторяющаяся рвота, не связанная с приемом пищи: ее еще называют "мозговой". В сочетании с головной болью, мушками в глазах или слабостью в конечностях такой сигнал способен указывать на инсульт или субарахноидальное кровоизлияние, предостерегла Чернышова.
При этом она напомнила более распространенные предвестники катастрофы. Например, внезапная потеря сознания и затруднение речи.
"Нужно срочно вызывать скорую: специалисты проводят дополнительную экспресс-диагностику – просят улыбнуться или показать зубы. Такие действия помогают выявить еще один признак проблемы – кривую улыбку", – сказала Чернышова.
В целом термин "инсульт" объединяет несколько заболеваний, связанных с нарушением структуры и функции головного или спинного мозга, уточнила специалист. Существует два основных вида, первый из которых – ишемический, или инфаркт мозга. Он возникает, если тромб, часто в сочетании с холестериновой бляшкой, перекрывает просвет артерии, питающей участок органа. В итоге образуется зона обескровливания – ишемия, когда мозговые клетки погибают без кислорода.
Второй вид – геморрагический инсульт, или кровоизлияние в мозг, что происходит при разрыве сосуда. Такая патология тяжелее и хуже по прогнозу, с высокой летальностью и тяжелыми последствиями, отметила врач.
Описываемое состояние связано с тем, что в участке коры, где нарушилось кровоснабжение и пострадали клетки, "выпадает" соответствующая функция. К примеру, при поражении центра речи она нарушается, при поражении двигательных нейронов возникает паралич или парез, как правило, половины тела, предупредила терапевт.
Своевременная диагностика
Существуют факторы риска, которые можно разделить на две группы, отметил в разговоре с Москвой 24 невролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Рустем Гайфутдинов.
Первая – это неконтролируемые, к ним неизменно относится возраст. У женщин опасность возникает с наступлением климакса, когда уровень эстрогенов, защищающих организм, значительно снижается. У мужчин – с постепенной утратой тестостерона примерно с 35–40 лет, подчеркнул врач.
"Различие в том, что у женщин функция обрывается быстро и одномоментно, в течение года. У мужчин тестостерон снижается постепенно, поэтому они более уязвимы к данной патологии", – рассказал специалист.
Существуют и модифицируемые факторы. К ним относится малоподвижный образ жизни, чрезмерное потребление пищи, неправильное питание, избыток животных жиров и гиперкалорийная еда.
"Мозг становится очень чувствителен к изменениям метаболизма, что в свою очередь вызывает и усугубляет метаболический синдром. Это сочетание повышенного сахара, общего холестерина и артериального давления", – рассказал эксперт.
В основном для пациентов выделяют три симптома инсульта, хотя они охватывают не весь спектр острой сосудистой патологии: асимметрия лица, опускание руки при вытягивании перед собой и нарушение речи. Однако все не так просто, обратил внимание Гайфутдинов.
"В частности, при инсульте в передней мозговой артерии двигательные нарушения не затрагивают лицо и руку, а больше сказываются на нижних конечностях – слабеет нога. Инсульт в задней мозговой артерии вообще не затрагивает двигательные функции, а вызывает гемианопсию, то есть потерю половины зрения. Человек может не замечать этого дефекта, невольно натыкаясь на предметы там, где поле зрения выпало", – предостерег эксперт.
Инсульт в стволе головного мозга затрагивает уже черепные ядра: движение глазных яблок, лицевую симметрию, глотание и голос. В таком случае возникает острое двоение, острая потеря четкости произношения – дизартрия, нарушение глотания и асимметрия лица.
Если пострадавший не может двигаться сам, используются вертикализаторы. Кроме того, обученные инструкторы ЛФК как можно раньше начинают разрабатывать пострадавшие конечности.
Предупрежден – значит вооружен
Профилактика инсульта является приоритетной задачей. Если есть показания, важна строгая приверженность назначенной терапии, подчеркнул Рустем Гайфутдинов.
"В частности, препараты для коррекции артериального давления и уровня сахара необходимо принимать на постоянной основе, а не эпизодически. Отсутствие симптомов или нормальные показатели в моменте не являются поводом для пропуска приема. Прерывание курса приводит к резким скачкам показателей и повышает вероятность сосудистой катастрофы", – указал врач.
Кроме того, важен контроль артериального давления, особенно у пожилых, отметила Надежда Чернышова. Также необходимо сдавать анализы и проходить диспансеризацию. Следует следить и за цифрами холестерина: хотя бы раз в год сдавать общий и биохимический анализ крови.
Чтобы отдалить инсульт, важны умеренные физические нагрузки, положительно влияющие на состав крови и кровоток. Необходимы хотя бы 150 минут ходьбы на улице в неделю – то есть, например, по полчаса в будни. Это улучшает снабжение мозга кислородом и кровоток в сосудах, отметила Чернышова.
Кроме того, стоит обратить внимание на питание, в котором должны преобладать натуральные продукты. Важно употреблять меньше колбас, копченостей и полуфабрикатов и сосредоточиться на простых, самостоятельно приготовленных блюдах и зелени. Рекомендуется средиземноморская диета, богатая веществами, положительно влияющими на сосуды, заключила врач.