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29 октября, 11:21

Транспорт

Ограничения на движение в центре Москвы сняты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничения на движение в центре Москвы сняты. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

Сейчас движение снова открыто на набережных Котельнической, Москворецкой, Кадашевской, Садовнической и Кремлевской. Также вновь можно проехать по:

  • Садовому кольцу в районе Новинского бульвара в каждом направлении;
  • внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал;
  • улице Балчуг;
  • улице Москворецкой;
  • улице Тверской (от Тверского бульвара до Моховой улицы);
  • улице Моховой (от улицы Воздвиженки до Тверской);
  • улице Охотный Ряд;
  • улице Петровке (от Дмитровского переулка до Театрального проезда);
  • улице Большой Никитской (от Романова переулка до Моховой улицы);
  • улице Моховой.

Кроме того, движение открыто на площадях Новой и Старой на мостах Новоарбатском по направлению в центр, Чугунном, Большом Москворецком, Малом Устьинском и Большом Каменном, а также в проездах Театральном и Китайгородском.

Ограничения на улицах и набережных Москвы вводили в связи с проведением саммита "Россия – Африка". Горожан призывали отказаться от поездок на личном автомобиле в течение дня. Быстрее добраться до точки назначения можно на метро, МЦК и МЦД.

Движение транспорта вновь ограничат в центре Москвы 29 октября

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