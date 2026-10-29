Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничения на движение в центре Москвы сняты. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

Сейчас движение снова открыто на набережных Котельнической, Москворецкой, Кадашевской, Садовнической и Кремлевской. Также вновь можно проехать по:



Садовому кольцу в районе Новинского бульвара в каждом направлении;

внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал;

улице Балчуг;

улице Москворецкой;

улице Тверской (от Тверского бульвара до Моховой улицы);

улице Моховой (от улицы Воздвиженки до Тверской);

улице Охотный Ряд;

улице Петровке (от Дмитровского переулка до Театрального проезда);

улице Большой Никитской (от Романова переулка до Моховой улицы);

улице Моховой.

Кроме того, движение открыто на площадях Новой и Старой на мостах Новоарбатском по направлению в центр, Чугунном, Большом Москворецком, Малом Устьинском и Большом Каменном, а также в проездах Театральном и Китайгородском.

Ограничения на улицах и набережных Москвы вводили в связи с проведением саммита "Россия – Африка". Горожан призывали отказаться от поездок на личном автомобиле в течение дня. Быстрее добраться до точки назначения можно на метро, МЦК и МЦД.