29 октября, 11:21Транспорт
Ограничения на движение в центре Москвы сняты
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ограничения на движение в центре Москвы сняты. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.
Сейчас движение снова открыто на набережных Котельнической, Москворецкой, Кадашевской, Садовнической и Кремлевской. Также вновь можно проехать по:
- Садовому кольцу в районе Новинского бульвара в каждом направлении;
- внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал;
- улице Балчуг;
- улице Москворецкой;
- улице Тверской (от Тверского бульвара до Моховой улицы);
- улице Моховой (от улицы Воздвиженки до Тверской);
- улице Охотный Ряд;
- улице Петровке (от Дмитровского переулка до Театрального проезда);
- улице Большой Никитской (от Романова переулка до Моховой улицы);
- улице Моховой.
Кроме того, движение открыто на площадях Новой и Старой на мостах Новоарбатском по направлению в центр, Чугунном, Большом Москворецком, Малом Устьинском и Большом Каменном, а также в проездах Театральном и Китайгородском.
Ограничения на улицах и набережных Москвы вводили в связи с проведением саммита "Россия – Африка". Горожан призывали отказаться от поездок на личном автомобиле в течение дня. Быстрее добраться до точки назначения можно на метро, МЦК и МЦД.
Движение транспорта вновь ограничат в центре Москвы 29 октября