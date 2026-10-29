Племянница Меган Маркл заявила, что не удивилась обвинениям в адрес отца герцогини

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Племянница герцогини Сассекской Меган Маркл Ноэль Расмуссен рассказала, что ей всегда казалось, будто с отцом герцогини Томасом Марклом что-то не так. Об этом сообщает газета The Telegraph.

"Ты не сразу это осознаешь, но твое тело само подскажет, когда что-то не так", – сказала Расмуссен.

По ее словам, обвинения в адрес деда беспокоят всех причастных и "у всех, кто это читает". Расмуссен также поддержала свою тетю в том, что она запретила детям видеться с дедом.

"Я бы не хотела, чтобы мои дети общались с человеком, которого обвиняют в растлении малолетних", – объяснила она.

При этом Расмуссен подчеркнула, что сама насилия со стороны Маркла не испытывала.

Ранее СМИ сообщили, что в доме отца Маркл, 82-летнего Томаса, обнаружили детское порно. Материалы нашел его сын Томас Маркл – младший, разбиравший вещи. О находке мужчина уведомил полицию. Среди этих материалов оказались около 100 снимков с несовершеннолетними, а также видеозапись с девочками младше 11 лет.

На фоне обвинений Маркла госпитализировали с деменцией. Он находится в одном из госпиталей Флориды. Обвинения в педофилии мужчина опроверг.

Подруга Маркл рассказала, что герцогиня получает множество сообщений от друзей и людей со всего мира, в которых они выражают соболезнования. По словам женщины, жена принца находится в отчаянии.