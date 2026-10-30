Путин в рамках саммита "Россия – Африка" встретился с президентом Кении

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Алексей Никольский

Владимир Путин провел переговоры с президентом Кении Уильямом Руто, который прибыл на третий саммит "Россия – Африка". В ходе встречи российский лидер рассказал о развитии торговых связей между двумя странами.

Путин отметил, что объем поставок российской сельскохозяйственной продукции в Кению увеличился. По его словам, Россия остается важным поставщиком удобрений для африканской страны.

Также на саммите Путин заявил о заинтересованности Москвы в дальнейшем расширении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества со всеми странами континента.

Кения, в свою очередь, рассчитывает увеличить экспорт своей продукции в Россию и привлечь российские инвестиции. Об этих планах сообщило министерство иностранных дел Кении.

Ранее Путин сообщил, что Россия и африканские государства согласовали совместный план действий Форума партнерства "Россия – Африка" на 2027–2029 годы. Он назвал регулярное проведение таких саммитов доброй традицией, свидетельствующей о стремлении обеих сторон укреплять многополярные связи на основе партнерства