Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:06

Политика

Путин в рамках саммита "Россия – Африка" встретился с президентом Кении

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Алексей Никольский

Владимир Путин провел переговоры с президентом Кении Уильямом Руто, который прибыл на третий саммит "Россия – Африка". В ходе встречи российский лидер рассказал о развитии торговых связей между двумя странами.

Путин отметил, что объем поставок российской сельскохозяйственной продукции в Кению увеличился. По его словам, Россия остается важным поставщиком удобрений для африканской страны.

Также на саммите Путин заявил о заинтересованности Москвы в дальнейшем расширении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества со всеми странами континента.

Кения, в свою очередь, рассчитывает увеличить экспорт своей продукции в Россию и привлечь российские инвестиции. Об этих планах сообщило министерство иностранных дел Кении.

Ранее Путин сообщил, что Россия и африканские государства согласовали совместный план действий Форума партнерства "Россия – Африка" на 2027–2029 годы. Он назвал регулярное проведение таких саммитов доброй традицией, свидетельствующей о стремлении обеих сторон укреплять многополярные связи на основе партнерства

Читайте также


властьполитика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика