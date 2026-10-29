Песков назвал странными атаки ВСУ на Москву во время саммита "Россия – Африка"

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Атаки ВСУ на Москву во время саммита "Россия – Африка" представляются весьма странными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Потому что это мирового масштаба событие, которое происходит в столице России. Конечно, в это время организовывать такую массовую дроновую атаку на Москву странно", – подчеркнул он.

Песков также отметил, что силы ПВО работают эффективно. По словам представителя Кремля, действия ВСУ во время саммита "лишний раз подчеркивают", что СВО должна продолжаться. Он указал, что это необходимо для того, чтобы быть застрахованными от подобных угроз.

Саммит проходит в Москве 28–29 октября. Это третья подобная встреча, ее сопредседатели – Владимир Путин и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе. К участию присоединились 48 из 54 африканских государств, при этом 22 страны направили делегации во главе с президентами.

При этом в период с 20:30 28 октября по 07:00 29-го числа в сторону Московского региона летели 613 беспилотников. Большую часть нейтрализовали средствами ПВО на дальних рубежах. На подлете к столице уничтожили 231 дрон.

