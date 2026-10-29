Дочь Федосеевой-Шукшиной хочет пойти к главврачу из-за утечек сведений о здоровье матери

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Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина планирует обратиться к главному врачу из-за публикаций о состоянии здоровья матери. Об этом она заявила изданию "Абзац".

Ранее СМИ писали, что Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус. Врачи якобы признали ее неизлечимо больной. Журналисты утверждали, что артистка остается в реанимации, а ее состояние ухудшается.

"(По поводу публикаций о состоянии матери. – Прим. ред.) главному врачу хочу задать вопросы и попросить его объяснить, что происходит. У меня есть намерение посетить его, но не знаю, хватит ли моральных сил заниматься этим вопросом", – сообщила Шукшина.

Она призналась, что регулярные сообщения о здоровье Федосеевой-Шукшиной вызывают у нее тяжелые переживания. Она не готова постоянно подтверждать или опровергать публикации, посвященные состоянию матери.

В свою очередь, адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник рассказала РЕН ТВ, что Федосеева-Шукшина находится в стабильно тяжелом состоянии.

"Могу отметить, что состояние Лидии Николаевны стабильно тяжелое, хотя после того, как оно на прошлой неделе резко ухудшилось, врачи ее стабилизировали", – заявила она.

Вербицкая-Линник назвала оскорбительной попытку присвоить актрисе паллиативный статус. Она объяснила, что состояние Федосеевой-Шукшиной ухудшается не в первый раз, но впервые так серьезно, и ранее она находила ресурсы организма и приходила в себя.

"Мы надеемся, что организм ее восстановится. Говорить о каком-то статусе, обрекать и предрекать, мне кажется, в корне неправильно", – добавила собеседница издания.

Актрису доставили в одну из московских клиник 14 октября. По словам Шукшиной, причиной стала сердечная недостаточность.

Позже в СМИ появились данные о том, что после ухудшения состояния Федосеева-Шукшина якобы впала в медикаментозную кому и дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Однако ее дочь опровергла эти слухи.