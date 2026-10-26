Пиар-директор Алены Кравец: состояние беременной певицы удалось нормализовать

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Беременную певицу Алену Кравец выписали из больницы, где она несколько дней находилась под наблюдением врачей. Ее самочувствие удалось нормализовать, рассказал в беседе с "Газетой.ру" пиар-директор артистки Максим Николаев.

О том, что певица попала в больницу, стало известно 23 октября. Кравец собиралась приехать на мероприятие в Москве, однако оказалась в клинике из-за острых болей.

"Врачи сделали свое дело. Ребенку ничего не угрожает, Алене тоже", – заявил представитель певицы.

По его словам, причиной госпитализации стало обострение на фоне беременности. Николаев добавил, что артистка уже должна быть дома.

Ранее представитель российского певца JONY (настоящее имя – Джахид Гусейнли. – Прим. ред.) опровергла информацию СМИ о его болезни. Журналисты утверждали, что исполнитель страдает генетическим заболеванием и проходит терапию дома. По словам представителя артиста, данные о болезни бездоказательны и не соответствуют действительности, а выступления JONY не отменены.