Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла слухи об ухудшении состояния актрисы

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Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится в сознании, ее состояние не ухудшается. Об этом ТАСС заявила дочь актрисы Ольга Шукшина.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что после ухудшения состояния артистка якобы впала в медикаментозную кому и дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Шушкина подчеркнула, что сообщения, которые публикуют телеграм-каналы, вызывают крайнее возмущение и не соответствуют действительности.

Она пояснила, что Федосеева-Шукшина слаба, но это объясняется возрастом. Сначала у нее произошел приступ тяжелого дыхания. Бронхиальную астму ей диагностировали много лет назад. В настоящее время у нее затрудненное дыхание, но с ним борются, заверила Шукшина.

О госпитализации Федосеевой-Шукшиной стало известно 14 октября. Ее доставили в одну из столичных клиник после ухудшения состояния сердца. Дочь актрисы уточнила, что причиной госпитализации стала сердечная недостаточность, а не инфаркт или инсульт.