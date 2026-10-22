Прокуратура отозвала жалобу на условный срок секс-блогеру Соне Мармеладовой

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Московский городской суд прекратил производство по апелляционному представлению на приговор секс-блогеру Софье Вершининой, известной как Соня Мармеладова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Причиной такого решения стал отказ прокуратуры от своих требований. В связи с этим апелляционное производство подлежит прекращению.

Мармеладову задержали 28 июля. По данным следствия, за год она заработала свыше 30 миллионов рублей, продавая откровенный контент через интернет. Девушка полностью признала вину.

Мещанский суд Москвы приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, осужденной на 3 года запретили администрировать интернет-ресурсы, в доход государства конфисковали iPhone 16 Pro Max и взыскали со счетов 4,8 миллиона рублей, полученных, по версии следствия, от продажи порнографического контента.

При этом большую часть ранее изъятого у Мармеладовой имущества суд постановил вернуть, в том числе игрушки для взрослых, кожаный чокер, наручники и портупеи. Позже выяснилось, что прокуратура обжаловала приговор, однако суть апелляционного представления не раскрывалась.

