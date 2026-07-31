Суд постановил вернуть блогеру Мармеладовой изъятые игрушки для взрослых

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Суд в Москве постановил вернуть осужденной за изготовление и распространение порнографии блогеру Соне Мармеладовой (настоящее имя – Софья Вершинина. – Прим. ред.) большую часть ранее изъятого имущества, включая игрушки для взрослых. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, блогеру вернут кожаный чокер, наручники и портупеи, которые были изъяты в ходе следствия.

При этом во время вынесения приговора Мармеладова демонстрировала актерскую игру и наигранную реакцию. Таким мнением в беседе с News.ru поделился физиономист Олег Воеводин.

По словам эксперта, мимика девушки указывает на эгоцентризм и карьеризм. Воеводин обратил внимание, что во время походки Мармеладова часто прикрывает глаза – это говорит о состоянии "что будет, то будет". При этом, реагируя на вопрос корреспондента о собранных сумках, блогер была сильно сконцентрирована на себе, что, по мнению физиономиста, является признаком эгоцентризма.

"В других эпизодах, особенно когда ей выносят приговор, мы также видим, что она хорошо умеет играть лицом, как актриса. Поэтому ей без разницы, какой будет исход, лишь бы был. Также мы видим, что Мармеладова карьеристка, которая может пойти по головам людей", – отметил Воеводин.

Кроме того, физиономист охарактеризовал ее как очень вспыльчивую девушку, которая сильно распыляется на множество дел одновременно, но при этом стремится делать хорошо, если берется за что-то. При этом такое понятие, как страх, ей несвойственно, резюмировал эксперт.

О задержании Мармеладовой стало известно 28 июля. Следователи выяснили, что за год она заработала более 30 миллионов рублей путем продажи откровенных фото и видео.

В рамках допроса девушка призналась, что переехала в Москву в 2022 году. По данным СМИ, сначала она занималась проституцией, а позднее перешла к продаже контента в интернете.

Прокурор призывал приговорить блогера к 3,5 года колонии общего режима, а сторона защиты ходатайствовала об условном наказании. В результате суд приговорил девушку к 3 годам лишения свободы условно.

