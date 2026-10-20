В театре "Современник" рассказали о состоянии актрисы Марины Нееловой

Фото: кадр из фильма "Карп отмороженный"; режиссер – Владимир Котт; производство – "КиноКластер"

Народной артистке РСФСР Марине Нееловой сейчас необходимо "спокойно восстановиться". Об этом РИА Новости рассказали в Московском театре "Современник".

Там подчеркнули, что следят за состоянием актрисы и ждут ее выздоровления.

Ранее "Современник" отменил показ спектакля "Женитьба Бальзаминова" Сергея Газарова, запланированный на 20 октября. Вместо него на Основной сцене представят постановку "Наедине" агентства "Арт-партнер XXI век".

Причиной замены названа болезнь артиста. Билеты на отмененный спектакль остаются действительными для посещения новой постановки.

В "Женитьбе Бальзаминова" была задействована Неелова. Однако 12 октября ее госпитализировали. По данным СМИ, это связано с переломом шейки бедра.

В "Современнике" тогда же рассказали, что Неелова находится под наблюдением врачей. Точный диагноз пока неизвестен.