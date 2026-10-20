"Современник" сообщил о замене спектакля с участием Марины Нееловой

Фото: sovremennik.ru

Московский театр "Современник" отменил показ спектакля "Женитьба Бальзаминова" Сергея Газарова, запланированный на 20 октября. Вместо него на Основной сцене представят постановку "Наедине" агентства "Арт-партнер XXI век", сообщают в социальных сетях театра.

Причиной замены названа болезнь артиста. Билеты на отмененный спектакль остаются действительными для посещения новой постановки. Зрители, которые не согласны с заменой, могут вернуть билеты до начала спектакля.

В "Женитьбе Бальзаминова" была задействована народная артистка РСФСР Марина Неелова. 12 октября сообщалось о госпитализации актрисы. СМИ утверждали, что это связано с переломом шейки бедра.

В "Современнике" тогда же рассказали, что Неелова находится под наблюдением врачей. Точный диагноз пока неизвестен.