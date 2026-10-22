Сервис "Яндекс Пэй" восстановил основные функции после сбоя

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Сервис "Яндекс Пэй" снова работает в основном режиме. Об этом в беседе с ТАСС сообщил руководитель финтех-направления "Яндекса" Дмитрий Пирогов.

"За эти дни нам удалось восстановить основную функциональность сервисов", – сказал Пирогов, добавив, что полную функциональность еще продолжают восстанавливать.

В "Сейвах" вновь можно открыть накопительный счет, вклад и фонд, перевести деньги между счетами и на карту "Пэй", а также проверить баланс. Платежи и переводы работают с начала прошлой недели. Теперь можно оформить карту "Пэй", заказать и активировать пластиковые карты и платежные стикеры.

Оплата по QR-коду снова принимается на кассах и в приложениях магазинов-партнеров. Пирогов также рассказал, что по карте начисляют кешбэк, а за уже совершенные покупки можно возвращать рубли за баллы "Плюса".

В начале октября "Яндекс" сообщил о перебоях в работе ряда сервисов после пожара в дата-центре в Рязанской области. Кроме того, из-за атак БПЛА пострадали дата-центры в Калуге и Владимире.

Позже "Яндекс" восстановил работу большинства AI-сервисов. Затем был возобновлен доступ к кабинетам основных рекламных сервисов.

К настоящему моменту все функции приложения "Яндекс Go" также снова доступны пользователям в России. Кроме того, "Яндекс" восстановил основные функции рекламного сервиса "Директ", а также платформы "Яндекс 360".