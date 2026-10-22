На юге Москвы завершают замену лифтов в исторических домах

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Южном административном округе Москвы завершают замену лифтов в исторических жилых домах. Работы проводят по региональной программе капитального ремонта многоквартирных зданий, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в МАХ.

Подъемники обновляют по истечении 25 лет эксплуатации. Новые пассажирские лифты рассчитаны на 400 килограммов и будут двигаться со скоростью один метр в секунду.

Работы ведут в пятиэтажном здании на улице Орджоникидзе, в доме 5, корпусе 2. Его построили в 1934 году по индивидуальному проекту. В нем три подъезда, каждый оборудован одним пассажирским лифтом.

Еще один объект расположен на Велозаводской улице, в доме 6. Шестиэтажное жилое здание с антресолью и чердаком возвели в 1940 году. В пяти подъездах установлено по одному пассажирскому подъемнику.

На Мытной улице, в доме 54, также проводят замену лифтов. В семиэтажном здании, построенном в 1927 году по индивидуальному проекту, пять подъездов, в каждом из которых предусмотрен один пассажирский подъемник. Четыре лифта уже обновили, пятый планируют заменить в текущем году.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2026 году в рамках программы капитального ремонта обновили около четырех тысяч лифтов. До конца года планируется заменить более пяти с половиной тысяч подъемников. Всего с начала программы в столичных домах установили свыше 55 тысяч новых лифтов.

С 2018 года оборудование меняют по истечении 25-летнего срока службы. Старые подъемники демонтируют и устанавливают новые российского производства, соблюдая требования безопасности. Если в подъезде несколько лифтов, их заменяют по очереди, чтобы жильцы могли пользоваться оставшимися.

