Расчетный курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 5 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 81 рубля. Это произошло впервые с 5 августа, свидетельствуют данные торгов.

К 12:13 по московскому времени американская валюта опустилась на 65 копеек относительно предыдущего закрытия – до 80,96 рубля.

Ранее сообщалось, что стоимость барреля нефти марки Brent превысила 112 долларов. Котировки преодолели эту отметку впервые с 18 мая. К 10:45 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent росли на 2,94% к предыдущему закрытию – до 112,02 доллара за баррель.

При этом декабрьские фьючерсы на WTI увеличивались на 2,69% – до 99,76 доллара за баррель. Мировые цены на нефть поднимаются в пределах 3%.

