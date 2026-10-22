Созданный с помощью ИИ Достоевский станет политическим экспертом на RT

Сгенерированный с помощью искусственного интеллекта (ИИ) писатель Федор Достоевский будет постоянным политическим экспертом на Russia Today. Об этом сообщается на сайте RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на своей странице в MAX опубликовала ролик, в котором Достоевский цитирует свой "Дневник писателя". На видео он говорит о русских, которые "нагоняли на себя европейские вкусы".

Ранее сообщалось, что киностудия "Союзмультфильм" использовала ИИ при создании визуальных материалов для нового анимационного проекта "Тайна Чароводья", сократив сроки работы. Проект станет экранизацией книг писательницы Юлии Ивановой.

Персонажей и локации разработали художники вручную, после чего их визуализировали с помощью нейросетей. В итоге работу, которую бы сделали за минимум 3 года, выполнили примерно за 4 месяца.

