22 октября, 12:56Политика
Посол РФ заявил, что Черногория рассчитывает вступить в ЕС в 2028 году
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Черногория планирует присоединиться к Евросоюзу в 2028 году. Об этом заявил посол России в республике Александр Лукашик в интервью ТАСС.
По словам дипломата, решение Подгорицы отражает курс на сокращение связей с Москвой, которые уже приблизились к нулевому уровню.
"Свою линию оно (черногорское руководство. – Прим. ред.) объясняет стремлением солидаризироваться с внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза, к которому Черногория планирует присоединиться в 2028 году", – отметил Лукашик.
Ранее Черногория официально уведомила Россию о введении виз для россиян с 1 ноября. Подгорица направила Москве уведомление о прекращении действия соглашения об условиях взаимных поездок граждан от 24 сентября 2008 года. Ожидается, что с этой даты для въезда в страну потребуется виза Черногории, шенгенская виза или виза ряда других государств.