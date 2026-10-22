Симоньян согласилась возглавить Общественный совет при федеральном омбудсмене

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян приняла предложение возглавить Общественный совет при уполномоченном по правам человека в России. Об этом она заявила в своем канале в МАХ.

По словам Симоньян, она будет рада помогать людям в этой работе. Она добавила, что уже много лет старается поддерживать тех, кто сталкивается с несправедливостью, однако не всегда ей удается добиться результата.

Симоньян выразила надежду, что новая должность позволит ей расширить возможности для оказания помощи. Она также отметила работу уполномоченной по правам человека в РФ Яны Лантратовой, которая, по ее словам, занимается этим направлением с большой отдачей, и пообещала содействовать ей.

Лантратова предложила главреду RT руководить Общественным советом и сформировать его состав 22 октября. Она отметила, что в него нужно включить представителей некоммерческих организаций, журналистов, юристов и экспертов, которые знакомы с проблемами граждан и готовы участвовать в их решении. По замыслу омбудсмена, совет будет не только помогать в отдельных ситуациях, но и выявлять причины проблем, чтобы предотвращать их повторение.

