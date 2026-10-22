Мошенники обманули столичную пенсионерку на 24 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве мошенники обманули 81-летнюю пенсионерку почти на 24 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

Аферисты долго звонили женщине и представлялись сотрудниками разных организаций. Под психологическим давлением она передавала курьерам наличные и снятые со счетов деньги. Мошенники убедили ее перевести сбережения на "безопасный счет". Общий ущерб превысил 23,9 миллиона рублей, уточнили в ведомстве.

Полицейские задержали 23-летнюю уроженку Кемерова по подозрению в соучастии в мошенничестве. Полученные от потерпевшей 800 тысяч рублей она перевела сообщникам на криптокошелек. Возбуждено уголовное дело, фигурантка арестована.

Ранее в столице зафиксировали случай хищения 450 миллионов рублей. Жертвой кибермошенников стала женщина. Этот эпизод стал самым крупным по сумме похищенных средств среди подобных, рассказал начальник управления по борьбе с киберпреступлениями главка МВД России по Москве Антон Кононенко.