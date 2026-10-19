МВД: в Москве кибермошенники похитили у женщины 450 миллионов рублей

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В Москве зарегистрировали случай хищения 450 миллионов рублей у одной жертвы кибермошенников. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по борьбе с киберпреступлениями главного управления Министерства внутренних дел России по Москве Антон Кононенко.

По словам представителя полиции, правоохранительные органы занимаются противодействием киберпреступлениям с 2019 года. За это время им приходилось расследовать дела с разными суммами ущерба.

При этом в наиболее крупных случаях речь шла о сотнях миллионов рублей. Абсолютный рекорд, по словам Кононенко, составил 450 миллионов рублей.

Все эти деньги потеряла одна женщина. Представитель полиции уточнил, что именно этот случай стал самым крупным по сумме похищенных средств среди известных ему подобных эпизодов.

Ранее московская полиция рекомендовала гражданам проявлять осторожность при общении с незнакомцами по телефону и в интернете. Такие меры помогают снизить риск столкновения с мошенническими схемами.

Правоохранители также призвали не передавать неизвестным персональные данные. Кроме того, гражданам посоветовали не произносить фразы, которые злоумышленники могут использовать для подтверждения личности или согласия на определенные действия.