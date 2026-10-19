Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 05:38

Безопасность
Главная / Новости /

МВД: в Москве кибермошенники похитили у женщины 450 миллионов рублей

Названа рекордная для Москвы сумма, которую выманили мошенники

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В Москве зарегистрировали случай хищения 450 миллионов рублей у одной жертвы кибермошенников. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по борьбе с киберпреступлениями главного управления Министерства внутренних дел России по Москве Антон Кононенко.

По словам представителя полиции, правоохранительные органы занимаются противодействием киберпреступлениям с 2019 года. За это время им приходилось расследовать дела с разными суммами ущерба.

При этом в наиболее крупных случаях речь шла о сотнях миллионов рублей. Абсолютный рекорд, по словам Кононенко, составил 450 миллионов рублей.

Все эти деньги потеряла одна женщина. Представитель полиции уточнил, что именно этот случай стал самым крупным по сумме похищенных средств среди известных ему подобных эпизодов.

Ранее московская полиция рекомендовала гражданам проявлять осторожность при общении с незнакомцами по телефону и в интернете. Такие меры помогают снизить риск столкновения с мошенническими схемами.

Правоохранители также призвали не передавать неизвестным персональные данные. Кроме того, гражданам посоветовали не произносить фразы, которые злоумышленники могут использовать для подтверждения личности или согласия на определенные действия.

Читайте также


безопасностьгород

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика