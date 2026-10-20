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20 октября, 09:31

Происшествия

В Москве задержали курьера мошенников, обокравшего квартиру на 2 млн руб

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

В Москве сотрудники полиции задержали 20-летнего приезжего из Саратова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

Жертвой аферистов стала 13-летняя девочка. Злоумышленники действовали по многоступенчатой схеме. Сначала на городской телефон поступил звонок с предложением "продлить интернет". После отказа подростку перезвонили якобы из госоргана и заявили, что она общалась с мошенниками, из-за чего ей нужно срочно действовать.

Далее в мессенджере ребенку поступили угрозы и инструкция: приедет курьер, которому необходимо отдать деньги для "декларирования". Школьница поверила и впустила незнакомца в квартиру. Мужчина забрал сейф с деньгами и документами и скрылся. Ущерб составил около 2 миллионов рублей.

Подозреваемого задержали на Кавказском бульваре. Он успел передать деньги соучастнику, однако сейф и документы удалось вернуть владельцам. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее в МВД описали среднестатистического дроппера и курьера телефонных мошенников. Как правило, это мужчина в возрасте от 18 до 25 лет, живущий в городе.

До этого столичная прокуратура назвала параметры среднестатистического столичного преступника. Им является мужчина средних лет без постоянного источника дохода, высшего образования и не проживающий в Москве.

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