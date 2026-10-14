В Москве 19-летняя девушка отдала мошенникам 1,1 млн рублей и стала их курьером

Фото: MAX/"Петровка, 38"

В столице 19-летняя девушка отдала мошенникам 1,1 миллиона рублей и стала их курьером. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве в MAX.

По данным ведомства, неизвестные позвонили девушке и начали запугивать ее и близких уголовной ответственностью. Под давлением она передала деньги прибывшему курьеру.

Мошенники убедили москвичку, что она помогает разоблачать преступников. Поверив в это, девушка поехала в Санкт-Петербург, чтобы забрать средства у еще одной жертвы. Там ее нашли полицейские и объяснили, что она пострадавшая.

Курьера, который забрал деньги у москвички, задержали. Им оказался 22-летний уроженец Оренбурга. Средства он успел перевести сообщникам.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Фигурант арестован, устанавливаются личности организаторов преступления.

Ранее в Новороссийске 83-летняя женщина отдала телефонным мошенникам 4 миллиона рублей. Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что ее подозревают в госизмене и финансировании недружественного государства. Потерпевшая передала денежные средства курьеру. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.