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22 октября, 14:15

Общество

В Москве врачи вернули 68-летней женщине с искривлением ног возможность ходить

Фото: MAX/"Московская медицина"

В Москве врачи вернули 68-летней женщине с искривлением ног возможность ходить. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в MAX.

Пациентка не могла передвигаться самостоятельно из-за сильной деформации коленей: ноги были искривлены больше чем на 60 градусов, а суставы стали неустойчивыми.

Женщина обратилась за помощью в ГКБ имени А. К. Ерамишанцева. Травматологи-ортопеды подобрали для нее протезы коленных суставов и решили провести замену в два этапа, чтобы между операциями организм успел восстановиться.

Как отметил заведующий травматолого-ортопедическим отделением Ваагн Папоян, это был достаточно сложный случай, поскольку у женщины колени были повернуты влево.

"За одну операцию исправить оба колена было невозможно, поэтому мы разделили лечение на два этапа. Уже после второй операции положение ног вернулось к естественному, и пациентка начала восстанавливать привычную подвижность", – пояснил он.

Сейчас женщина уже может ходить на короткие расстояния с ходунками. Однако ей необходимо пройти реабилитацию под контролем столичных специалистов: мышцы нужно постепенно укрепить, чтобы она снова могла уверенно стоять на ногах.

Ранее врачи Одинцовской областной больницы спасли мужчину, который получил тяжелые травмы в результате аварии. Обследование выявило полный разрыв мочевого пузыря. Из-за попадания жидкости в брюшную полость мужчине грозил перитонит, поэтому медики экстренно подготовили операцию с участием хирургов и урологов. Во время операции хирурги останавливали массивное кровотечение, а урологи восстанавливали мочевой пузырь, добиваясь герметичности швов.

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