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22 октября, 09:37

Общество

В Новосибирске хирурги спасли мотоциклиста от металлических игл в сердце

Фото: depositphotos/wedmov​

Кардиохирурги Национального медицинского центра имени академика Е. Н. Мешалкина (НМИЦ) в Новосибирске спасли 38-летнего мотоциклиста из Кургана, в сердце которого после аварии попали обломки разрушившегося металлического импланта. Об этом рассказали в пресс-службе медцентра.

Через несколько месяцев после аварии, случившейся в 2025 году, у мужчины появились боль в груди, слабость и одышка. Ранее из-за тромбоза ему поставили кава-фильтр – ловушку для тромбов. Обследование показало, что от удара при аварии фильтр разрушился полностью и его острые обломки, напоминающие иглы, через сосуд добрались до сердца.

Кава-фильтр, или ловушка для тромбов, – это устройство из медицинского металла. Его устанавливают в нижнюю полую вену, в область живота; оно препятствует тромбоэмболии сосудов легких.

Под руководством доктора медицинских наук, директора института патологии кровообращения НМИЦ Александра Богачева-Прокофьева прошла многочасовая открытая операция. Хирурги извлекли все вросшие в сердце обломки и заменили поврежденный митральный клапан биологическим протезом.

"Миграция кава-фильтров по сосуду в сторону сердца – редкая история, а с разрушением такой конструкции врачи встретились впервые", – сказал врач-кардиолог НМИЦ Гарма Гармаев.

Пациента выписали с хорошим прогнозом. Снова сесть за руль мотоцикла он сможет через три месяца после операции.

Ранее в Ингушской республиканской клинической больнице спасли 104-летнего мужчину с повторным тяжелым ишемическим инсультом. Первый инсульт у него был за пять лет до этого. В первые сутки пациент находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии, а лечение осложняли заболевания сердечно-сосудистой системы и легких.

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