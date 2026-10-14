Врачи РДКБ удалили подростку крупную опухоль и вернули возможность ходить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) удалили подростку из Карачаево-Черкесии крупную опухоль позвоночника. После операции мальчик, который ранее потерял способность двигать ногами, смог сделать первые шаги с поддержкой отца, сообщила пресс-служба медучреждения.

После перелома ноги у мальчика больше года сохранялась хромота, затем в обеих ногах стала нарастать слабость. Со временем он перестал ходить, а при поступлении в РДКБ уже не мог двигать ногами. Обследование выявило шванному – доброкачественное новообразование, развивающееся из клеток оболочки нерва.

Опухоль занимала почти весь позвоночный канал, сдавливала спинной мозг и распространялась в заднее средостение. При этом у подростка сохранялась глубокая чувствительность, а мышцы реагировали на стимуляцию. Это указывало на то, что проводящие пути спинного мозга не полностью утратили функцию и восстановление оставалось возможным, пояснили в больнице.

Лечение включало два хирургических вмешательства. Сначала онкологи удалили часть опухоли, расположенную в заднем средостении, затем нейрохирурги извлекли оставшееся новообразование из позвоночного канала.

"Спинной мозг был сильно сдавлен и распластан по передней стенке канала, поэтому вмешательство требовало предельной осторожности. Нам приходилось одновременно останавливать кровотечение и постепенно, по миллиметру, удалять опухоль", – рассказал нейрохирург РДКБ Минздрава России Рони Маи.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Через несколько суток у подростка появились первые движения пальцев ног, а спустя несколько недель он смог пройти по коридору отделения с поддержкой отца. Сейчас мальчик находится дома, хорошо себя чувствует, учится в школе и постепенно возвращается к привычной жизни.

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