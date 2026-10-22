Эксперт Бондарь: курящего соседа можно обязать компенсировать моральный вред

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Жалобы в УК и медицинская справка об ухудшении здоровья помогут добиться компенсации морального вреда от курящего соседа. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Ранее управляющий партнер юридической компании Алексей Головченко рассказал порталу "РИА Недвижимость", что россияне стали значительно чаще подавать в суд на соседей, которые курят в квартирах или на балконах.

По мнению Бондаря, отстаивать свои права в такой ситуации действительно стоит, потому что наказать курильщика реально.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ В первую очередь важно помнить, что закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма (№ 15-ФЗ) прямо запрещает курить на лестничных клетках, в подъездах и на детских площадках. За такое могут наказать по статье 6.24 КоАП РФ со штрафом в размере от 500 до 1 500 рублей.

Что касается курения в собственной квартире или на балконе, то собственник, конечно, имеет право делать на своей жилплощади многое, отметил эксперт. Однако дым не должен мешать окружающим: статья 42 Конституции РФ закрепляет за каждым право на чистую окружающую среду.

"Если запах сигарет затягивает в чужие окна, это считается нарушением. Верховный суд РФ (определение 67-КГ17-16) четко постановил: граждане имеют право на компенсацию морального вреда за проникновение табачного дыма в их жилье. Сосед не обязан дышать таким воздухом, даже если кто-то курит на своей территории", – подчеркнул Бондарь.

Главная задача в суде – подтвердить, что дым идет от конкретного жильца. Доказательствами могут быть видеозаписи и фотографии нарушителя с сигаретой, например, у окна или на балконе. Также полезно пригласить соседей, которые смогут подтвердить факт на заседании.

Кроме того, есть смысл жаловаться в управляющую компанию. Работники организации письменно подтвердят, что проводили беседу с собственником, и это послужит хорошим доказательством. Также обязательно нужно писать заявления участковому инспектору. Даже если он так же ограничится беседой, на руках останется официальный бумажный ответ, отметил специалист.



Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Дорогие экологические экспертизы воздуха заказывать обычно не требуется. Провести их вовремя сложно, ведь табачный дым быстро рассеивается. Суды могут принимать решения без подобных бумаг. Зато очень помогут медицинские справки. Если у кого-то из членов семьи из-за постоянного запаха сигарет начался кашель или обострилась аллергия, важно зафиксировать ухудшение здоровья у врача. Доктор запишет жалобы в карту, что может в итоге стать аргументом для получения компенсации.

На практике суды в таких случаях обычно назначают небольшие суммы за моральный ущерб: в пределах от 5 000 до 15 000 рублей. Однако сама необходимость ходить на заседания и отдавать деньги из своего кармана эффективно отучает людей курить в ущерб окружающим, подчеркнул Бондарь.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, как бороться с постоянно делающими ремонт соседями. С жалобой можно обратиться в Роспотребнадзор и в Жилищную инспекцию. Нарушителей могут наказать штрафом по статье о нарушении тишины и покоя (3.13 КоАП города Москвы). Для граждан он составит от 1 000 до 2 000 рублей.

