В Красноярске 13-летний подросток умер, потеряв сознание на прогулке с друзьями

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Следователи в Красноярске выясняют причины смерти 13-летнего подростка, который потерял сознание в сквере в компании друзей, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным, инцидент произошел 21 октября 2026 года. Школьник был в сквере на улице Водопьянова с приятелями и неожиданно потерял сознание. Прибывшие по вызову сотрудники скорой помощи констатировали его смерть.

Сейчас идет проверка, цель которой – восстановить полную картину произошедшего. Для выяснения причин смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Нижегородской области во время урока физкультуры скончался ученик одной из школ Городца. Предварительно, ребенку стало плохо во время разминки и легкого бега. Он внезапно потерял сознание, после чего сотрудники образовательного учреждения начали реанимационные мероприятия.

Первую помощь мальчику оказала медсестра школы, а заместитель директора позвонил в скорую. Врачи приехали в учебное заведение через 7 минут после вызова, но ребенка спасти не удалось.

