Жители России смогут наблюдать звездопад Лео Минориды в ночь на 24 октября

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В ночь с 23 на 24 октября ожидается пик активности метеорного потока Лео Минориды. После полуночи жители Северного полушария, в том числе России, смогут увидеть около двух метеоров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта в области астрономии Пермского политеха Евгения Бурмистрова.

Ученый отметил, что этот звездопад считается одним из малоизученных октябрьских потоков и при этом одним из самых эффектных и быстрых осенью. Несмотря на небольшое число метеоров, они движутся со скоростью около 62 километров в секунду. При этом звездопад может внезапно усиливаться: в 2015 году наблюдали до 13 метеоров в час, а в 2023-м – до десяти.

Название потока связано с созвездием Малого Льва, где расположен его радиант – точка на небесной сфере, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры.

Также в октябре ожидается полнолуние, которое называют Луной Охотника. Спутник Земли будет хорошо виден с 25 по 27 октября, а точная полная фаза наступит 26 октября в 07:12 по московскому времени. Для наблюдений достаточно ясного неба, телескоп не обязателен. Название полнолуния связано с традиционным календарем сезонных работ в Северном полушарии.

