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22 октября, 13:15

Происшествия

В США экс-директор службы помощи лудоманам украл 1,5 млн долларов ради ставок

Фото: 123RF.com/fabrikacrimea

Бывший директор горячей линии помощи людям с игровой зависимостью в американском штате Флорида Филип Салливан получил 9 лет и 10 месяцев тюрьмы за хищение 1,5 миллиона долларов, которые потратил на азартные игры. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно данным издания, 43-летний Салливан украл 1,47 миллиона долларов у строительной компании Royal American Companies, где работал до этого. Он расплачивался корпоративной кредитной картой за тысячи подарочных сертификатов и затем перепродавал их за криптовалюту. Вырученные средства уходили на онлайн-ставки, и большую часть денег он проиграл.

Мужчину задержали в марте 2024 года. Ему вменяли шесть эпизодов краж в особо крупном размере, и прокуратура требовала для него 12 лет лишения свободы.

Сам Салливан признался, что начал делать ставки, когда ему было около 20 лет, а для "финансирования" своей привычки, в частности, оформил кредит на имя жены. Размер некоторых ставок превышал 50 тысяч долларов. Когда его платежи начали отклоняться из-за непогашенных задолженностей, Салливан пытался обмануть коллег и говорил, что взял деньги, поскольку его "шантажировали в интернете".

Через год после задержания, в 2025 году, Салливан устроился работать на горячую линию для зависимых от азартных игр. Он отмечал, что хочет помогать другим людям, страдающим от компульсивной игромании. Он проконсультировал более 460 человек.

Ранее в Москве по делу о краже ювелирных изделий была осуждена продавец-кассир Sunlight Софья Андращук. Из судебных материалов следует, что женщина была материально ответственным лицом в магазине и в октябре 2025 года похитила драгоценности на сумму свыше 250 тысяч рублей.

Суд назначил злоумышленнице 2 года лишения свободы условно и испытательный срок 2 года. Также был удовлетворен иск потерпевшей стороны, в расчет приняли возвращение осужденной части драгоценностей и частичное возмещение ущерба.

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