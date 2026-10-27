Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что состояние актрисы постепенно улучшается

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Состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной постепенно улучшается. Об этом в беседе с РИА Новости заявила ее дочь, актриса Ольга Шукшина.

"Вчера были улучшения, постепенно становится лучше", – сказала собеседница агентства.

О госпитализации Федосеевой-Шукшиной стало известно 14 октября. Ее доставили в одну из столичных клиник после ухудшения состояния сердца. По словам ее дочери, причиной стала сердечная недостаточность, а не инфаркт или инсульт.

Позже в СМИ появилась информация, что после ухудшения состояния артистка якобы впала в медикаментозную кому и дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Однако Ольга Шукшина опровергла эти слухи.

Дочь актрисы пояснила, что Федосеева-Шукшина слаба, но это объясняется возрастом. В настоящее время у нее наблюдается затрудненное дыхание, но с ним борются.