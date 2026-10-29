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29 октября, 11:47

Шоу-бизнес

Дибров сбросил 12 кг за месяц с помощью инъекций

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Телеведущий Дмитрий Дибров за месяц с помощью инъекций сбросил 12 килограммов. О своем преображении и реакции на критику он рассказал на премьере сериала "Красотка", передает канал "Звездач" в МАХ.

Телеведущий подчеркнул, что одних уколов недостаточно, если не менять пищевые привычки. По словам Диброва, соблюдать ограничения в питании ему помогает девушка-нутрициолог.

Он также ответил на комментарии, в которых его называют дедом из-за возраста. Телеведущий заявил, что не считает себя старым и уверен в своей востребованности.

"Так какой же я дед? Я-то как раз моложе его. Так это я буду говорить с таким пузом? Нет, не надо", – сказал Дибров.

Ранее телеведущая Яна Чурикова высказалась против тренда на экстремальное похудение. По ее словам, бодипозитив "тихо умер", а в моду снова пытаются вернуть болезненную худобу. Телеведущая призвала не стесняться своих форм и не бояться осуждений за вес.

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