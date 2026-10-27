Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Певец Филипп Киркоров назвал последние 40 лет своей прайм-эрой. Об этом он рассказал на премьере совместной песни с Владимиром Киселевым "Все могут короли", передает "Звездач" в мессенджере MAX.

По его словам, известность во многом зависела от того, сколько сил и средств он вкладывал в себя. Киркоров подчеркнул, что не настолько богат, чтобы делать дешевые вещи, а все хорошее и качественное стоит дорого.

Певец отметил, что сейчас принято критиковать артистов за большие заработки. Сам он, по его словам, приличные гонорары сразу направлял в дело: в клипы, костюмы, шоу, программы и новые проекты. Деньги уходили клипмейкеру, художнику-постановщику, дизайнеру, режиссеру нового шоу, а также на аренду.

"И вот так, может быть, я не накопил столько, сколько можно накопить в моем статусе, но зато я счастливый человек", – признался он.

При этом Киркоров убежден, что без заработка и вложений в себя ему не удалось бы добиться и десятой части того, что есть сейчас.

Ранее Киркоров не подтвердил слухи о прекращении сотрудничества с певицей Марго. Артист подчеркнул, что по-прежнему является продюсером певицы, а также попросил не торопиться с выводами.