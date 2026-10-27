Oxfam: богатейшие люди мира получают прибыль от последствий изменения климата

Фото: depositphotos/yulan

Богатейшие люди мира, составляющие 0,1% населения планеты, получают прибыль от последствий изменения климата. Об этом сообщается в докладе международной неправительственной организации Oxfam, передает ТАСС.

По данным документа, они производят больше выбросов углекислого газа, чем 3,5 миллиарда самых бедных жителей планеты. При этом богатейшие люди стремятся заработать и на последствиях изменения климата, вызванных ростом выбросов.

Они инвестируют в сферу ликвидации последствий стихийных бедствий и участвуют в восстановлении пострадавших территорий, предлагая национальным правительствам помощь в обмен на уступки. В числе таких уступок названы налоговые льготы, корректировка государственного регулирования и приватизация предприятий.

Кроме того, богатейшие люди контролируют крупнейших производителей продовольствия и при бедствиях могут резко поднимать цены на отдельные продукты. По оценке Oxfam, им выгодно усугублять климатический кризис ради максимальной прибыли, это организация называет получением "двойных дивидендов". Одни и те же люди могут вкладывать средства и в загрязняющие производства, и в компании, которые ликвидируют последствия стихийных бедствий.

Oxfam подготовила перечень Destroy&Rebuild ("Уничтожь и восстанови"), включив в него 217 компаний, которые получают выгоду от двойной игры. В 2025 году эти компании в среднем заработали 1,8 миллиарда долларов и выплатили акционерам дивиденды на 1 миллиард долларов.

Организация рекомендует правительствам усилить налогообложение богатейших людей, ужесточить контроль за их деятельностью и добиваться более справедливого распределения благ между разными слоями населения.

Ранее судебные споры, связанные с командой "Формулы-1" Williams и строительством дата-центра в США, вызвали интерес к бизнесу загадочного британского миллиардера Питера де Пютрона. По оценке СМИ, связанный с ним инвестфонд G-Research управляет активами на сумму от 10 до 12 миллиардов долларов. При этом значительная часть бизнеса ведется в странах с низкими налогами.

