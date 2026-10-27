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27 октября, 13:00

Экономика

Основатель DeepSeek впервые попал в список богатейших людей КНР

Фото: legion-media.com/VCG/Newscom

Основатель технологической компании DeepSeek Лян Вэньфэн впервые попал в список богатейших людей Китая. Об этом сообщило рейтинговое агентство Hurun Research Institute.

Вэньфэн занял седьмое место с состоянием 280 миллиардов юаней, то есть около 42 миллиардов долларов. При этом первое место занял основатель холдинга ByteDance Чжан Имин – 670 миллиардов юаней (100 миллиардов долларов). Вторым стал основатель бренда бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань с 410 миллиардами юаней (61 миллиард долларов).

Третью строчку рейтинга занял основатель CATL, производящей электротяговые аккумуляторы, Цзэн Юйцюнь – 385 миллиардов юаней (58 миллиардов долларов). На четвертом месте фигурирует основатель технологического конгломерата Tencent Ма Хуатэн с 346 миллиардами юаней (52 миллиарда долларов).

Пятое место у семьи основателя производителя бытовой техники Midea Хэ Сяньцзяня – 310 миллиардов юаней (46 миллиардов долларов). Шестое место заняли основатели конгломерата Hengli Чэнь Цзяньхуа и Фань Хунвэй – 302 миллиарда юаней (45 миллиардов долларов).

Уточняется, что основатель DeepSeek сдвинул на восьмое место основателя интернет-компании NetEase Дин Лэя. При этом девятое место заняли Ли Кашин и Виктор Ли из гонконгской компании CK Infrastructure, а первую десятку замкнул гендиректор производителя чипов для ИИ Cambricon Чэнь Тяньши.

В 2026 году в список вошли 1 529 предпринимателей с личным состоянием свыше 5 миллиардов юаней (750 миллионов долларов). Это на 95 человек больше, чем годом ранее. Их число стало рекордным.

Ранее совокупный капитал богатейших бизнесменов России с начала 2026 года уменьшился на 23,599 миллиарда долларов. Сильнее всех пострадали активы предпринимателя Михаила Прохорова, снизился капитал и у президента "Норникеля" Владимира Потанина, а также акционера "Металлоинвеста" Алишера Усманова.

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