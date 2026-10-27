Для сериала "Гарри Поттер" нашли актеров на роли родителей главного героя

Фото: кадр из сериала "Гарри Поттер"; режиссер – Марк Майлод; производство – Bronte Film and TV, HBO Entertainment, Heyday Films

В новом сериале "Гарри Поттер" родителей главного героя сыграли актеры Ханна Чинн и Джаспер Талбот, передает Variety.

Чинн, известная по фильму "Заклятие-4", исполнила роль Лили Поттер, а Талбот, снимавшийся в "Убийстве на пляже", – Джеймса Поттера. Также к касту присоединился Гарри Гилби из фильма "Толкин" – ему досталась роль Чарли Уизли, одного из братьев Рона.

Все трое актеров появятся уже в первом сезоне проекта. Его премьера состоится 25 декабря на HBO Max, серии будут выходить раз в неделю.

Также сообщалось, что телеканал HBO одобрил производство второго сезона сериала. Создатели заявили о намерении экранизировать каждую часть серии романов Джоан Роулинг – все они будут представлены в формате полноценных сезонов.

