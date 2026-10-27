Guangming Online: жительница Китая чихнула и сломала ребро

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35-летняя жительница китайской провинции Чжэцзян чихнула и сломала ребро. Об этом сообщает Guangming Online со ссылкой на главного врача ортопедического отделения больницы Чжэцзян Суна Байшаня.

Как рассказал специалист, женщина выпивала больше двух чашек кофе за день, почти не выходила на улицу и избегала солнца. По мнению врача, все это могло стать причиной снижения плотности костей и повышения хрупкости скелета.

Сун Байшань пояснил, что кофе в больших количествах может оказывать влияние на баланс кальция в организме, а из-за недостатка солнечного света человек получает мало витамина D, благодаря которому кальций лучше усваивается.

Ультрафиолет UVB помогает коже вырабатывать витамин D, добавил врач. Однако даже в солнечную погоду люди, находящиеся в помещении, не могут добиться такого эффекта, так как стекло задерживает UVB-излучение. На прочность костей негативно влияет и вялый образ жизни.

Специалист предупредил, что у таких людей риск раннего развития остеопороза повышается. Чтобы этого не произошло, он рекомендовал чаще заниматься спортом, пить меньше кофе и употреблять богатую кальцием пищу.

При этом, отметил Сун Байшань, один случай не говорит о том, что к перелому привел кофе. Это могло произойти из-за ослабления костной ткани.

Ранее в подмосковном Пушкине мужчина чихнул с зажатым носом и получил перелом хрящей гортани. После чихания он услышал хруст в горле, а затем шея и щеки начали опухать. Врачи назначили гормональную терапию, антибиотики и полный покой.

