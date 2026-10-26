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26 октября, 11:51

Шоу-бизнес

Рэпер Гуф сломал ребро, упав с верхней полки в поезде

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) сломал восьмое ребро: во сне он упал с верхней полки в поезде на собственный чемодан после выступления в Воронеже. Об этом музыкант сообщил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист опубликовал снимок рентгена, на котором виден перелом. Гуф предположил, что причиной травмы могла стать нехватка кальция.

24 октября рэпер выступил в Воронеже в рамках прощального тура. В его графике остаются концерты в Перми 7 ноября, Кемерове 22 ноября и Астрахани 5 декабря. Информации о переносе выступлений в связи с травмой артиста пока нет.

Ранее Гуф зачитал рэп на китайском языке со сцены стадиона "Лужники" в Москве во время совместного концерта с Бастой (Василий Вакуленко). Рэпер вживую исполнил куплет на китайском языке из песни "Чайный пьяница 2.0". Некоторым зрителям удалось повторить строчки из композиции в унисон с артистом.

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