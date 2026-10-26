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26 октября, 16:12

Общество

Снег в Москве может пойти в первых числах ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снег в столице может пойти 6–8 ноября. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Пока это только приблизительные данные, поэтому опираться на них не стоит", – отметил синоптик, добавив, что с решением о замене летних автомобильных шин стоит повременить.

Он подчеркнул, что прогноз будет уточняться по мере приближения к указанным датам.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе предстоящей ночью, 27 октября, ожидаются заморозки. В Москве температура воздуха составит от плюс 1 до плюс 3 градусов, а в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Осадков не ожидается.

При этом в течение рабочей недели в Москве ожидается от 9 до 11 градусов тепла. Ночью температура будет составлять от плюс 1 до плюс 6 градусов, а в отдельных районах Подмосковья возможны небольшие заморозки. По словам синоптиков, вероятность дождей появится 31 октября.

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