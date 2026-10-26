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26 октября, 09:08

Общество

30-градусные морозы зафиксированы на территории РФ

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Температура воздуха в России впервые в нынешнем холодном сезоне опустилась ниже минус 30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

На метеостанции Хабардино в Мирнинском районе Якутии 26 октября мороз окреп до минус 33,1 градуса.

В это же время на столичной ВДНХ минимум составил плюс 3,6 градуса. Это на пару градусов выше ночной климатической нормы этого дня, отметил Леус. На других метеостанциях мегаполиса температура колебалась от плюс 2,5 градуса в Бутове до плюс 6,1 градуса в Строгине. В Михайловском в ТиНАО минимум составил плюс 0,3 градуса.

На южной половине Московской области отмечены заморозки. На метеостанции Приокско-Террасного заповедника температура опускалась до 0 градусов, в Коломне было минус 0,4 градуса, в Электростали – минус 0,7 градуса. Самой холодной точкой региона стали Серебряные Пруды, где столбик термометра показал минус 1,8 градуса.

Ранее специалисты отмечали, что метеорологическая зима в Москве в этом году может начаться в конце ноября. Обычно устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль происходит 14–15 ноября. В этом году он, предположительно, сдвинется на 20-е числа месяца. Точные сроки будут зависеть от фактической температуры воздуха.

Заморозки и снегопады могут накрыть столицу на следующей неделе

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