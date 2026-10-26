В Иордании задержали троих исполнителей теракта у православной церкви

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Трое исполнителей теракта в православной церкви в провинции Эль-Карак задержаны в Иордании. Об этом сообщает RT со ссылкой на Arab News.

По информации государственного телевидения Иордании, задержание удалось провести в ходе совместной операции сил безопасности специализированных следственных и оперативных групп. Все трое террористов были ранены в перестрелке.

Согласно последним данным, в теракте погибли 9 человек, еще 25 получили ранения.

Стрельбу по участникам поминальной службы в церкви Хамуд в деревне Хаммуд открыли 23 октября двое мужчин с оружием. Они приехали на автомобиле. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, признана террористической организацией и запрещена в РФ).

Министерство внутренних дел королевства квалифицировало случившееся как теракт, совершенный экстремистами. В свою очередь, в МИД России решительно осудили случившееся. Там также подчеркнули, что удар нанесен по межконфессиональному согласию в иорданском обществе.