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09 октября, 19:56

Происшествия

Обвиняемый в попытке теракта пилот Flydubai хотел повторить 11 сентября 2001 года

Фото: телеграм-канал SHOT

Второй пилот рейса авиакомпании Flydubai, который попытался захватить самолет, следовавший в Израиль, планировал повторить сценарий терактов 11 сентября 2001 года в США. Об этом сообщил генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси, передает эмиратское информационное агентство WAM.

По словам генпрокурора, мужчина проникся идеями, призывающими к насилию и терроризму, и вдохновился атаками 2001 года.

"У него укоренилась мысль осуществить аналогичную атаку с использованием самолета, что, по его признанию, и побудило его стать пилотом", – сказал аш-Шамси.

Следствие установило, что 29-летний подданный Омана начал склоняться к радикализму в 2017 году во время учебы в Австралии. Он целенаправленно устроился в авиацию и совершил два рейса в Тель-Авив для изучения маршрута, прежде чем попытался осуществить свой план.

В итоге в момент выполнения рейса пилот застиг врасплох командира в кабине и напал на него с аварийным топором. Мужчина также признался, что действовал в одиночку, без участия других лиц. Следствие продолжает проверку этой информации, чтобы окончательно убедиться в отсутствии у нападавшего сообщников. Прокуратура изучает записи и технические отчеты, добавил генпрокурор ОАЭ.

ЧП во время рейса Flydubai из ОАЭ в Израиль произошло 30 сентября. В израильском оборонном ведомстве выдвинули версию, что нападение было попыткой устроить авиакатастрофу и разбить самолет.

Командир борта, получивший ранения, смог разблокировать дверь кабины, после чего трое пассажиров нейтрализовали злоумышленника. Один из них взял на себя управление самолетом.

Лайнер совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии. Оба члена летного экипажа были направлены в медицинское учреждение. Согласно законам Саудовской Аравии, напавшему на коллегу пилоту может грозить смертная казнь.

Пилотов рейса Flydubai доставили из Саудовской Аравии в ОАЭ

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