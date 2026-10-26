Биржевые цены на газ в Европе превысили 1 100 долларов за тыс кубометров

Фото: depositphotos/hamikus​

Биржевые цены на газ в Европе 26 октября превысили 1 100 долларов за тысячу кубометров. В последний раз такие значения фиксировались 21 декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Ближайшие, ноябрьские, фьючерсы на индекс TTF – крупнейшего в Европе распределительного центра, который расположен в Нидерландах, – открыли торги у отметки в 1 101,5 доллара за тысячу кубометров, прибавив 1,3%.

К 08:50 по московскому времени показатель достиг 1 108,7 доллара, то есть вырос на 2%.

Отсчет динамики ведется от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1 087,3 доллара за тысячу кубометров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова обсуждать поставки газа в Европу, если у европейских стран будет к этому интерес, а у России – свободные объемы. При этом он отметил, что объемы газа не всегда бывают свободными.