Песков заявил о заинтересованности РФ во всех выгодных энергорынках

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Россия в вопросе экспорта заинтересована во всех выгодных для себя энергетических рынках. Об этом этом РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"(Владимир. – Прим. ред.) Путин неоднократно объяснял. Мы заинтересованы во всех рынках, которые выгодны для нас", – ответил политик на вопрос о ситуации с поставками российского газа в Европу.

Кроме того, отмечал Песков, Россия готова обсуждать поставки газа на европейский рынок, если у Европы будет к этому интерес, а у РФ – свободные объемы. Он подчеркнул, что объемы газа могут быть заняты.

После сокращения европейцами покупок российского газа Москва стала увеличивать продажи энергоресурсов в других направлениях, напомнил Песков.